Calciomercato Milan – Aumenta la concorrenza per Ricci: ecco le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nei mesi scorsi il Milan ha seguito per il centrocampo del futuro anche Samuele Ricci dell’Empoli.

Ora però, il calciatore sembra rientrare nei piani della società di via Aldo Rossi solo marginalmente. Infatti, con il passare dei giorni, Paolo Maldini e company, hanno deciso di virare con più insistenza su Sandro Tonali e Tiémoué Bakayoko. Un altro motivo per cui il Milan ha cambiato strategia è che su Ricci è aumentata la concorrenza. Infatti, come riporta La Nazione, la Fiorentina di Rocco Commisso ha intenzione di offrire 15 milioni di euro al club toscano per accaparrarsi il classe 2001. Il club viola inoltre, ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore.

