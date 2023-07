Calciomercato Milan – Il Porto tratta per Taremi? E su Morata…

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche del calciomercato del Milan. In attacco il nome principale è quello di Taremi. Su Morata...

Continua il lavoro del Milan in questo calciomercato . Uno dei reparti che potrebbe essere rafforzato di più è quello avanzato con i rossoneri che potrebbero prendere una punta e un esterno. Sono tantissimi i nomi che stanno circolando intorno al Diavolo per entrambi i ruoli. Ne parla anche l'edizone odierna di Tuttosport che fa il punto della situazione attuale.

Calciomercato Milan, il punto sull'attacco

Medhi Taremi, si legge, piacerebbe al Milan con il Porto che sarebbe disposto ad abbassare le sue pretese. Ma il suo eventuale arrivo, andrebbe a bloccare quello di Samuel Chukwueze del Villarreal. Le alternative potrebbero essere Danjuma sempre dagli spagnoli o Isaksen, giovane danese di prosepttiva. Danjuma interesserebbe solo in prestito e non sarebbe alternativo a Taremi. Capitolo Morata: ci sarebbe da capire bene il punto sulla clausola. Dall'Atletico filtrerebbe una cifra sui 20 milioni. Per gli agenti sarebbe sui 10 milioni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Moncada punta un giovane difensore