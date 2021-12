Calciomercato Milan – Attacco, tentativo con l’Atalanta per Muriel

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luis Muriel potrebbe lasciare l'Atalanta ed i rossoneri vorrebbero farsi trovare pronti per lui

Daniele Triolo

Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, torna nelle cronache di calciomercato del Milan. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola, ricordando come già in passato l'attaccante colombiano, classe 1991, fu vicino al Diavolo già nelle precedenti sessioni di mercato. Poi, però, finì alla Fiorentina, all'epoca allenata proprio da Stefano Pioli.

Il tecnico del Milan ritiene Muriel un elemento perfetto per il suo gioco: prima punta di movimento, sa giocare bene sia nel corto sia nel lungo, porta in dote un discreto quantitativo di gol. L'Atalanta ha appena preso Jérémie Boga dal Sassuolo e, pertanto, dovrà sfoltire adesso il suo reparto offensivo: possibile che parta Aleksey Miranchuk, richiesto da Genoa, Torino e Zenit, ma si fa anche il nome dello stesso Muriel.

Il quotidiano torinese spiega subito come il groviglio di calciomercato che vedrebbe Muriel al Milan è molto complicato. In primis perché l'Atalanta non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente per le zone alte della classifica in Serie A, e, in seconda battuta, perché anche se la 'Dea' aprisse ad una cessione di Muriel al Milan, di certo vorrebbe monetizzare dalla vendita del suo centravanti, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023.

Il Milan, al contrario, al momento non vorrebbe spendere per altri reparti che non siano la difesa, laddove è prioritario sostituire l'infortunato Simon Kjær. Muriel, dunque, resta nei radar dei dirigenti rossoneri, ma soltanto nel caso in cui l'operazione si rivelasse conveniente per le casse del Diavolo. Il quale, comunque, monitora anche Beto dell'Udinese e Patrik Schick del Bayer Leverkusen. Questi ultimi due più per la prossima stagione. Milan, ecco il vero sogno di Maldini per l'attacco dell'anno prossimo >>>