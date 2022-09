Calciomercato Milan – Attacco, sotto osservazione c’è anche Kudus

Mohammed Kudus, attaccante dell'Ajax, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. La dirigenza segue i suoi progressi

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan, per la stagione 2023-2024, stia cercando un nuovo attaccante. La società di Via Aldo Rossi punta un profilo Under 22-23, con una buona esperienza ad alti livelli ed un costo che si aggiri, al massimo, tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, nella lista di Maldini e Massara anche Kudus

Tra i giocatori seguiti, oltre a Rasmus Højlund dell'Atalanta, c'è anche la nuova rivelazione dell'Ajax, ovvero il ghanese Mohammed Kudus. Classe 2000, dopo due stagioni da comprimario in cui è stato utilizzato spesso in ruoli diversi, anche a centrocampo, in questa stagione Kudus si è preso il posto da titolare al centro dell'attacco dei 'Lancieri' di Alfred Schreuder.

Risultato? 7 gol nelle prime 10 partite dell'annata 2022-2023, di cui 2 in 2 partite finora disputate in Champions League contro Rangers Glasgow e Liverpool. Il nome di Kudus non giunge di certo nuovo ai dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza del club di Via Aldo Rossi, infatti, lo seguiva già nel 2020, quando ancora indossava la maglia dei danesi del Nordsjælland.