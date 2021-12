Calciomercato Milan – Attacco, proposto Agustín Álvarez: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Agustín Álvarez, esploso nella fila del Peñarol, proposto ai rossoneri (ma non soltanto) ...

Il Milan , sempre alla ricerca di affari di calciomercato , ha ricevuto ieri in sede l'agente di Agustín Álvarez . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'attaccante, classe 2001 , gioca nel Peñarol di Montevideo ed è entrato nel giro della 'Celeste', la Nazionale dell' Uruguay .

Il suo procuratore, dopo aver incontrato Fiorentina e Inter tra mercoledì e giovedì, dunque, nella giornata di ieri ha proposto il giovane Agustín Álvarez anche in Via Aldo Rossi. Il ragazzo si sente pronto per il grande salto, vuole approdare in Europa. E, per caratteristiche e necessità, forse è proprio il Milan che ha più bisogno di un calciatore così per il dopo Zlatan Ibrahimović.