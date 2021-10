Calciomercato Milan – Attacco, primi contatti per Belotti del Torino

Andrea Belotti torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan. Il 'Gallo' non rinnoverà il proprio contratto con il Torino. Il punto

Andrea Belotti , classe 1993 , torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco. Lo ha riferito la redazione di 'TuttoMercatoWeb'. Il 'Gallo' è di nuovo nei pensieri del Milan che, secondo 'TMW', avrebbe già avuto dei contatti per il centravanti granata.

Questo perché Belotti, in scadenza di contratto con il Torino il prossimo 30 giugno 2022, secondo quanto dichiarato da Urbano Cairo, Presidente granata, non sembra intenzionato a prolungarlo. Belotti, quindi, potrebbe trasferirsi al Milan, squadra per cui tifava da bambino, a parametro zero dal prossimo 1° luglio 2022. Un accordo tra le parti, però, con tanto di contratti firmati, è possibile già dal prossimo mese di febbraio.