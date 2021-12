Calciomercato Milan – Attacco, Jovic sì. Ma ad una sola condizione …

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luka Jovic, attaccante classe 1997 del Real Madrid, potrebbe vestire la maglia rossonera a gennaio

Daniele Triolo

Il Milan, nel calciomercato di gennaio, potrebbe prendere un nuovo attaccante. Il nome di Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, in queste ore sta prendendo nuovamente quota. O, perlomeno, è accostato ai rossoneri dopo i contatti avvenuti tra il club di Via Aldo Rossi ed il suo agente, Fali Ramadani, già per il mercato di gennaio 2021 e per la scorsa sessione estiva.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha sostenuto che l'opzione Jovic, per il Milan, sia da tenere presente. Soltanto, però, se si potrà fare con la formula del prestito. L'attaccante delle 'Merengues', che non ha mai convinto da quando gioca in Spagna, potrebbe rilanciarsi in Serie A ritagliandosi spazio al fianco di Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud.

Al Milan verrebbe per sostituire Pietro Pellegri che, finora, non ha convinto per vari motivi. L'operazione, però, ha ribadito la 'rosea', sarebbe eventualmente possibile soltanto a costi contenuti. Jovic, che non era riuscito a rifiorire l'inverno passato, quando era tornato all'Eintracht Francoforte in prestito per sei mesi, ha segnato nell'ultimo weekend di Liga contro la Real Sociedad.