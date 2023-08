Calciomercato Milan – Colombo o un nuovo attaccante? Bivio rossonero

Continua il lavoro del Milan, alla ricerca di un'altra punta in questa sessione di calciomercato. L'edizione odierna di Tuttosport presenta un bivio per la dirigenza rossonera. Da un lato, si legge, si vorrebbe permettere a Colombo di proseguire la sua crescita e il Monza è pronto ad accoglierlo, tant’è che ieri Galliani a "Monza News" è stato abbastanza netto sulla posizione dei brianzoli: «Il nostro obiettivo principale per l’attacco resta Colombo del Milan, siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi». La dirigenza rossonera, non saprebbe bene ancora cosa fare con Colombo. Il Milan vorrebbe investire solamente per una punta davvero importante.