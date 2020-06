Calciomercato Milan – Atletico Madrid su Romagnoli: ecco le sue intenzioni

CALCIOMERCATO MILAN – Alessio Romagnoli ormai da diversi anni è un punto fermo della difesa rossonera. Anche in periodi negativi per il Milan, il difensore si è sempre distinto in positivo. Ed inevitabilmente gli interessi di diversi top club europei non si sono fatti attendere.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, e presto ci si siederà al tavolo per discutere di un eventuale rinnovo. Una situazione comunque ingarbugliata, visto il prossimo cambio di allenatore (e dirigente) per la prossima stagione, con Ralf Rangnick pronto a subentrare.

Resta il fatto che dalla Spagna, precisamente da El Mundo Deportivo, scrivono di un interesse dell’Atletico Madrid per il capitano del Milan. Romagnoli però avrebbe le idee chiare: vuole rinnovare con i rossoneri. La richiesta classe 1996 è di 5 milioni di euro di stipendio all’anno, il che rappresenta un importante aumento rispetto all’attuale importo di circa 3,5 milioni di anni che attualmente guadagna.

Non ci sono solo i Colchoneros su Romagnoli, che comunque resta un patrimonio del Milan. C’è anche e soprattutto l’interesse del Liverpool. Ma finora nessuna offerta ufficiale arrivata dagli altri club. Vedremo quali saranno le valutazioni future.

SCAMBIO CON PAQUETA’, IL MILAN PUNTA IL DIFENSORE >>>