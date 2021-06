Calciomercato Milan – Atletico ad un passo da Sabitzer. De Paul vicino?

Le ultime sul calciomercato del Milan: L'Atletico Madrid sarebbe vicino a Marcel Sabitzer del Lipsia. De Paul si avvicina ai rossoneri?

SportMediaset fornisce gli aggiornamenti relativi al calciomercato del Milan. I rossoneri, come tutti sanno, osservano Rodrigo De Paul, ma nelle ultime settimane vi abbiamo dell'interesse da parte dell'Atletico Madrid per il centrocampista dell'Udinese. Stando però alle ultime indiscrezioni, gli spagnoli sarebbero molto vicini a MarcelSabitzer del Lipsia. Questa operazione potrebbe dunque avvicinare De Paul al Milan, magari offrendo all'Udinese una contropartita tecnica come Hauge o come Pobega. Staremo a vedere Intanto il Milan pensa a un nuovo colpo dal Real Madrid.