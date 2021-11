Calciomercato Milan – Asta per Renato Sanches: rossoneri in pole position

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches lascerà il Lille in estate. Il club francese 'aiuta' il Diavolo nell'operazione

Daniele Triolo

Renato Sanches può essere il colpo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Lo sostiene 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, ha messo in preventivo di perdere, a parametro zero, il centrocampista ivoriano Franck Kessié, che non appare intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.

I rossoneri, dunque, sono alla ricerca di un sostituto dell'ex atalantino e vorrebbero puntare proprio sul portoghese. Nonostante sia ancora molto giovane (è un classe 1997), Renato Sanches ha già accumulato tantissima esperienza. Si era fatto notare da tutti nel Benfica: il Bayern Monaco lo prese per 35 milioni di euro più 10 di bonus.

Poi, però, in Baviera le cose non sono andate bene per lui e lo stesso si può dire nel suo passaggio, in prestito, in Premier League nella fila dello Swansea. Il miglior giovane degli Europei 2016, dunque, ha dovuto aspettare il 2019 per rinascere. Da quando, infatti, indossa la maglia del Lille, Renato Sanches ha ritrovato serenità e fiducia. Oltre che prestazioni da top player.

L'estate passata i francesi hanno rifiutato 35 milioni di euro messi sul piatto dall'Arsenal. Ora, però, è il giocatore che, assistito da Jorge Mendes, si sta guardando intorno per tentare, la prossima estate, una nuova avventura professionale. Il suo contratto con il Lille, infatti, scadrà il 30 giugno 2023 e non sarà rinnovato.

Pertanto, Renato Sanches, di fatto, andrà via nel prossimo calciomercato estivo ed il Milan, secondo la 'rosea', sarebbe in pole position per assicurarsi il suo cartellino. Questo perché Milan e Lille hanno ottimi rapporti, testimoniati dagli affari Rafael Leão (2019) e Mike Maignan (2021), così come i rossoneri intrattengono dialoghi cordiali ed amichevoli con Mendes.

Renato Sanches è accostato, nelle ultime settimane, anche a Juventus (intenzionata, però, a riprendere Paul Pogba) e Roma (dove lo vorrebbe il connazionale José Mourinho). Sembra che, dal fronte del giocatore lusitano, stiano arrivando segnali positivi verso per la destinazione rossonera. Il suo ingaggio, al lordo, è di 5,5 milioni di euro. Cifre importanti, ma non impossibili.

In Via Aldo Rossi, dunque, per 'La Gazzetta dello Sport', si sta procedendo, a fari spenti, per quest'obiettivo di primo ordine per il nuovo centrocampo di mister Stefano Pioli. Milan, colpo di mercato in casa Inter per l'estate? Le ultime >>>