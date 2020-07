Calciomercato Milan – Asta per Robinson: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Antonee Robinson, terzino sinistro del Wigan era ad un passo dal Milan lo scorso gennaio, ma il trasferimento è sfumato all’ultimo minuto. Perché? Il Milan nelle visite mediche ha riscontrato qualche piccola anomalia che andava analizzata meglio. Almeno questa è la versione ufficiale del club rossonero.

Robinson nei giorni scorsi è tornato a parlare del mancato trasferimento in rossonero e dei suoi problemi al cuore. Problemi che adesso sembrano soltanto un ricordo. Ma un suo futuro al Milan è ancora possibile? La situazioni terzini sinistri è praticamente la stessa di gennaio, con Rodriguez che non può rimanere in rossonero, e con Laxalt arrivato solo come tappabuchi ma destinato a dire addio.

Eppure di Robinson al Milan per questa estate non se ne è più parlato. A febbraio scorso Gianluca Di Marzio riferiva di una “possibilità”, ma poi nessuna conferma in merito. A parlare del terzino sinistro del Wigan adesso sono i colleghi inglesi del Daily Mail, i quali parlano di “ex obiettivo rossonero”, con la concorrenza che in questi mesi è notevolmente aumentata.

Su Robinson non pare ci sia più il Milan, ma in compenso ci si sono fiondati diversi club inglesi: in primis il Chelsea, interesse del quale si era parlato già mesi fa. Poi, come riporta il tabloid inglese, ci sono Leicester City, il West Bromwich Albion e quella che pare più interessata fra tutte, che lo ha osservato recentemente: il West Ham.

Ricordiamo che Robinson è un classe 1997, compirà 23 anni il prossimo 8 agosto. Nato in Inghilterra, ma la sua nazionalità è Statunitense. Terzino sinistro di spinta, dalle grandi capacità atletiche: alto 183 cm. Attualmente soffre di un pronblema all’inguine, e per questo è indisponibile. Nessuna info (stando ai colleghi di Transfermarkt) circa i tempi di recupero. Con il Wigan ha un contratto fino al giugno 2022.

