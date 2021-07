Calciomercato Milan – Assalto a Dalot: l’offerta al Manchester United

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot è il primo obiettivo del Diavolo per rinforzare la fascia destra in difesa. Il punto

Il Milan sta lavorando per riportare Diogo Dalot in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'Sky Sport'. Dopo aver chiuso l'operazione per il ritorno di Brahim Díaz dal Real Madrid, dunque, il Diavolo continua a trattare con il Manchester United, proprietario del cartellino di Dalot, per riaverlo a disposizione nella stagione 2021-2022.