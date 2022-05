Calciomercato Milan – Per Asllani è derby con l’Inter: la situazione

Kristjan Asllani, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, piace anche ai rivali cittadini. Si profila un duello tutto meneghino

Kristjan Asllani , classe 2002 , centrocampista albanese dell' Empoli , è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Ma, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' in edicola questa mattina, sul giocatore della squadra di mister Aurelio Andreazzoli c'è anche l' Inter .

Potrebbe, dunque, andare in scena un interessante derby di calciomercato tra Milan e Inter su Asllani che, in questa stagione in Toscana, ha collezionato 29 presenze con un gol e 2 assist all'attivo tra Serie A e Coppa Italia. Tanto i rossoneri quanto i nerazzurri hanno la loro strategia in merito l'eventuale arrivo del calciatore cresciuto nelle giovanili del club azzurro.