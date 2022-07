Calciomercato Milan – Pista Asensio ancora non del tutto tramontata

Marco Asensio, obiettivo di calciomercato del Milan, chiede tanto di ingaggio. Il Diavolo, però, lo considera ancora un'opzione valida

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, in questo estivo sta puntando Charles De Ketelaere (Bruges) e Hakim Ziyech (Chelsea) per la trequarti. Per il marocchino dei 'Blues', però, la trattativa non è poi così semplice. Ecco perché il Diavolo, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, non lascia cadere nel vuoto neanche la possibilità di riallacciare i contatti con Marco Asensio del Real Madrid.

Calciomercato Milan, Asensio nel radar. Ma quanti soldi vuole!

Per il fantasista maiorchino, classe 1996, autore di 12 gol e 2 assist in 42 partite tra Liga, Champions League e coppe nazionali nell'ultima stagione, servono almeno 25 milioni di euro per rilevarne il cartellino dalle 'Merengues'. Prezzo contenuto perché il contratto di Asensio con il club presieduto da Florentino Pérez scadrà tra un anno, il 30 giugno 2023.

Il problema, in questo caso, è l'ingaggio. Asensio, per cambiare squadra, chiede almeno 7 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Una richiesta che, di fatto, lo avvicina più alla Premier League (Liverpool e Arsenal) che ad un approdo nel Milan di Stefano Pioli. Per ora, dunque, una soluzione poco praticabile, ma che dal quartier generale milanista non danno per tramontata. Un giovane bomber per il Milan di Pioli? Le ultime news di mercato >>>