Calciomercato Milan – Asensio, sogno o realtà? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Asensio, attaccante del Real Madrid è in vacanza a Milano. I tifosi rossoneri sognano

Salvatore Cantone

Marco Asensio al Milan. Suggestione o realtà? I social si stanno scatenando perchè il giocatore del Real Madrid è in vacanza in Italia, più precisamente a Milano. Questo ovviamente non significa nulla, ma ci sono anche degli elementi che fanno pensare che il classe 1996 possa diventare un obiettivo di mercato dei rossoneri la prossima estate.

I rapporti tra Milan e Real Madrid sono ottimi e i due club si incontreranno a fine stagione per discutere del futuro di Brahim Diaz. Non è escluso però che si possa parlare di qualche altro giocatore come appunto Asensio, che, ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2023. Per questo motivo si può ipotizzare un trasferimento, altrimenti ci sarebbe il rischio concreto da parte del Real Madrid di perderlo a zero.

Asensio, che attualmente ha 26 anni, darebbe quel tocco di fantasia e di imprevedibilità alla manovra di Pioli, oltre a portare una grande esperienza internazionale. Insomma, un giovane "pronto", abituato a giocare in club di prestigio come il Real Madrid. Non ci sarebbero dunque problemi a indossare la maglia rossonera, anche se ovviamente bisognerebbe capire come sarebbe il suo impatto con il calcio italiano.

Dal punto di vista tattico, nel 4-2-3-1 di Pioli, può giocare come 7 che rientra con il mancino. Con Carlo Ancelotti ha sempre giocato in quella posizione. Allo stesso tempo può fare anche il trequartista nel 4-3-1-2 o anche al limite la seconda punta. Insomma, un giocatore importante, che sarebbe molto interessante da vedere in Serie A. Vedremo cosa succederà, ma Asensio può diventare un nome molto caldo del calciomercato del Milan. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

