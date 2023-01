Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Summit col Real per Brahim Diaz”

Calciomercato Milan, incontro con il Real Madrid per Brahim Diaz

Spiega AS che sarebbe atteso a breve un summit tra Milan e Real Madrid per discutere del futuro di Brahim Diaz. Paolo Maldini è un estimatore del trequartista di proprietà della formazione iberica, da due stagioni in rossonero ma per il quotidiano sportivo spagnolo il Milan vorrebbe ridurre la cifra pattuita di 22 milioni di euro per la conferma. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti a riguardo. In caso di mancato riscatto dello spagnolo, i rossoneri potrebbero affondare il colpo per Aouar, in scadenza di contratto con il Lione e che potrebbe arrivare al Milan a zero. Calciomercato Milan – Aouar chiama: ecco la situazione >>>