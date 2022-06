Calciomercato Milan – Theate fa gola, ma il Bologna resiste: il punto

Arthur Theate è un obiettivo di calciomercato del Milan e piace anche in Premier League. Ma Siniša Mihajlović lo vuole ancora in rossoblu

Daniele Triolo

Arthur Theate, classe 2000, è un obiettivo di del Milan, di molte squadre in Premier League ed anche di qualcuna della Liga. Il suo entourage riceve manifestazioni di interesse, ma non dà troppo peso a questi 'rumors'. Questo perché, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, le condizioni che il difensore centrale belga lasci il Bologna, al momento, non ci sono.

Calciomercato Milan: piace Theate, ma il Bologna non lo cederà

Il club rossoblu lo ha blindato, perché sa di avere in mano un giocatore di qualità. Calciatore che potrà crescere ancora, facendo il bene del Bologna sul campo e, in futuro, quando sarà ceduto, anche quello delle casse del club emiliano. Per ora Theate è un uomo chiave della squadra di Siniša Mihajlović.

Giovani Sartori, nuovo dirigente del Bologna, aveva parlato di una o due cessioni nobili al massimo in quest'estate di calciomercato. Una, quella di Aaron Hickey, appare scontata. Sull'altra, il dubbio era tra Mattias Svanberg e lo stesso Theate. Siccome lo svedese non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, andrà via ora. Con il difensore che, dunque, resterà alla corte di Mihajlović.

Con il calciomercato aperto non si sa mai, ma Theate sembra proprio che non si muoverà. Il Milan lo ha messo nel mirino, secondo il 'CorSport', perché cerca una valida alternativa a Sven Botman, sfumato dopo mesi di inseguimento. E il belga rossoblu, dopo un campionato da 31 partite in Serie A (e 2 gol) potrebbe essere proprio l'elemento idoneo. Ha fatto un'annata sopra le aspettative, dopo qualche passaggio a vuoto.

Il Bologna, però, è curioso di vedere il suo salto di qualità e, pertanto, è intenzionato a respingere qualsiasi proposta arriverà dall'Italia o dall'estero, gestendo il giocatore almeno per un altro anno.