Calciomercato Milan – Arriva Dumfries al posto di Calabria?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport‘ in edicola, il Milan, oltre a voler rinforzare il centro della propria difesa, pensa a come poter migliorare sulle corsie esterne.

Per la fascia destra è stato preso, per 480mila euro, il giovane Pierre Kalulu dalle giovanili dell’Olympique Lione; il Diavolo vuole, però, un elemento che possa giocare subito titolare e rappresentare un ‘upgrade‘ rispetto a Davide Calabria, classe 1996, che sarà ceduto (piace al Bologna ed al Siviglia) per realizzare una plusvalenza di una decina di milioni di euro.

Il nome in cima alla lista dei desideri del Milan è sempre quello dell’olandese Denzel Dumfries, anch’egli classe 1996, per il quale il suo club, il PSV Eindhoven, chiede almeno 18 milioni di euro. LEGGI QUI GLI ULTIMI ‘RUMORS’ SU UNA POSSIBILE CESSIONE DI ALESSIO ROMAGNOLI >>>