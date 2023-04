Calciomercato Milan – Arnautovic può arrivare senza sforzi

Il Milan potrebbe cambiare molto in attacco nella prossima stagione. Col solo Giroud come punto fisso , i rossoneri potrebbero muoversi molto nel ruolo della punta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla della possibilità di vedere Arnautovic con la maglia del Milan .

Milan, Arnautovic una possibilità di mercato

La pista di mercato, si legge, sarebbe ancora ai primi metri, ma ci sarebbe stato un contatto esplorativo. L'attacco del Milan potrebbe essere rivoluzionato in estate, con Origi, Rebic e Ibra che potrebbero salutare. La situazione di Arnautovic col Bologna sarebbe in rapida evoluzione: il suo rapporto con Thiago Motta non sarebbe mai decollato del tutto. Il Bologna perderebbe un giocatore importante, ma si liberebbe anche di un contratto pesante da 3 milioni netti a stagione. Il Milan prenderebbe un giocatore d'esperienza che a 34 anni, potrebbe garantire quei gol che sono mancati in questa stagione.