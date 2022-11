Calciomercato Milan – Piace sempre Aouar, ma per giugno / News

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla del calciomercato del Milan e, in particolare, sull'interesse per Houssem Aouar, centrocampista del Lione. Il classe 1998 piace anche per la sua duttilità: in carriera ha infatti giocato da trequartista e da centrocampista di sinistra, anche se il suo ruolo è quello di centrocampista centrale. Il giocatore è nel mirino dei rossoneri, ma non è una priorità per il mercato di gennaio. Il quotidiano romano sottolinea come Aouar sia un obiettivo di calciomercato per la prossima estate, quando si libererà a zero dal Lione. Ritorno di fiamma per il centrocampista della Serie A: le ultime news di mercato sul Milan