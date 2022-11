Calciomercato Milan – Opzione Aouar a parametro zero: il punto

Houssem Aouar , centrocampista offensivo classe 1998 dell' Olympique Lione , è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima estate. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan, possibile l'arrivo dello svincolato Aouar

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, per il quotidiano romano cercheranno di muoversi a gennaio per anticipare i tempi e sottrarre, poi, Aouar a parametro zero all'OL. Il contratto del francese di origini algerine con il club presieduto da Jean-Michel Aulas, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno 2023.