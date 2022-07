Calciomercato Milan – A breve l’annuncio del rinnovo di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in questo calciomercato estivo si legherà al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023

Il Milan è molto attivo, in questo calciomercato estivo, su vari fronti. Come quello, per esempio, relativo a Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante svedese, classe 1981 , attualmente in fase di riabilitazione dopo l'intervento ai legamenti del ginocchio sinistro subito nello scorso mese di maggio, è infatti, al momento, senza contratto.

A breve, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è previsto l'annuncio del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan per un'ulteriore stagione: nuova scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2023. Si tratta, a conti fatti, di un 'nuovo rinforzo' per il tecnico Stefano Pioli, anche se non potrà averlo a disposizione fino all'inizio del nuovo anno.