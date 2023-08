Ex Milan – Andrè Silva vicino a cambiare maglia: ecco dove giocherà

In un anno dove molti dei giocatori più forti al mondo vanno in Arabia, alcuni rimangono qui in Europa per cercare di dimostrare ancora qualcosa davanti al grande pubblico internazionale. Uno degli attaccanti che ha avuto un passato altalenante al Milan ma che ora sta per cercare il riscatto in Spagna è Andrè Silva. L'attaccante avrebbe ormai firmato l'accordo con la nuova squadra per trasferirsi a giocare il campionato iberico.