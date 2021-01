Calciomercato Milan – Ancora un colpo in arrivo / News

Ultime ore di calciomercato, Milan ancora attivo: il punto

Il calciomercato di gennaio si sta per concludere e il protagonista assoluto è stato senza troppi dubbi il Milan. I rossoneri hanno concluso diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Sono stati ceduti tutti gli esuberi e sono arrivati tre giocatori, uno per reparto. Eppure potrebbe non essere finita così. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, stanno pensando a un colpo last minute.

Con la partenza di Andrea Conti, infatti, in difesa è rimasto solo Diogo Dalot a sostituire i terzini. Anche perché Pierre Kalulu è ormai diventato una riserva dei difensori centrali. L’obiettivo è avere un ricambio per ogni ruolo, più un giocatore che possa fare sia il centrale che il terzino. Ecco perché potrebbe essere scelto un terzino sinistro, che possa dare il cambio a Theo, con Dalot che invece resterebbe il sostituto di Davide Calabria a destra.

I nomi sono diversi e nelle ultime ore sta prendendo corpo quello di Achraf Lazaar, marocchino classe 1992 del Newcastle. Ha il contratto in scadenza a giugno e dunque si potrebbe svincolare per pochissimi soldi. Basterebbe un riconoscimento simbolico al club inglese per aggiudicarselo (350mila euro). Altro nome è quello di Matias Vina, seguito da tempo e giocatore diverso: molto più giovane, classe 1997, è del Palmeiras e sarebbe un investimento per il futuro. Il costo è di 4 milioni circa. C’è poi anche José Gayà, che però è quasi irraggiungibile: costa 35 milioni e lo spagnolo classe 1995 è capitano del Valencia, che non vuole lasciarlo andare.

Questi i due nomi caldi al momento, ma attenzione ai colpi di scena. Come potrebbe essere Douglas Costa. Perché infatti l’alternativa potrebbe anche essere un esterno destro offensivo, così che in caso di emergenza comunque ci sarebbe Alexis Saelemaekers a scalare come terzino e Dalot a sinistra. Il brasiliano del Bayern Monaco piace molto, ma per averlo in prestito fino a giugno il Milan dovrebbe pagare 1 milione per convincere i tedeschi a lasciarlo andare in anticipo e soprattutto pagare lo stipendio molto alto. Per il classe 1990 un tentativo è stato fatto, ma resta difficile. Di certo le ultime ore sono infuocate…

Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: la situazione