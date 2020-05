Calciomercato Milan – Anche Vazquez e Militao sono degli obiettivi

CALCIOMERCATO MILAN – Sul fronte calciomercato, l’asse Milan-Real Madrid è sempre ben caldo.Questo trova conferma negli affari conclusi fra i due club nel corso della loro storia. Come dimenticare Ricardo Kakà passato dai rossoneri ai blancos nell’estate 2009, oppure Theo Hernandez arrivato a Milano dagli spagnoli quasi un anno fa. È notizia di questa mattina che la dirigenza di via Aldo Rossi, è interessata al norvegese classe 1998 Martin Odegaard, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Real Sociedad.

Oltre a lui però, come riportato da Tuttosport, il Milan sarebbe interessato a Lucas Vazquez ed Eder Militao. Vazquez è un’attaccante esterno di 29 anni (da compiere fra un mese), mentre Militao è un difensore centrale di 22 anni. Due ruoli dove il Milan ha estremo bisogno di rafforzarsi. Per ora si registrano solo timidi interessi. Staremo a vedere se il tutto si evolverà in una vera e propria trattativa.

E sempre con il Real Madrid, il Milan sta trattando seriamente l’acquisto di Luka Jovic. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

