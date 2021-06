Calciomercato Milan – Anche l’Inter su Bakayoko: chieste informazioni al Chelsea

Non solo il Milan su Tiémoué Bakayoko. Anche l'Inter avrebbe chiesto informazioni al Chelsea per il centrocampista francese

Tiémoué Bakayoko è alla ricerca di una nuova squadra. Il centrocampista francese, tornato al Chelsea dopo il prestito al Napoli, è finito nel mirino del Milan per quello che sarebbe un ritorno . Ma i rossoneri non sono l'unica squadra italiana sul calciatore.

Stando a quanto riporta 'TuttoMercatoWeb', anche l'Inter avrebbe chiesto informazioni ai londinesi per Bakayoko. Il mediano di origini ivoriane ha un altro anno di contratto con i 'Blues', ma non rientra nei piani di Thomas Tuchel .

Per adesso i nerazzurri non hanno avanzato alcuna proposta, così come la dirigenza rossonera. Ma il futuro di Bakayoko potrebbe essere a Milano. Centrocampo, il Milan prepara la strada per il colpo dell'estate >>>