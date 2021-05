Calciomercato Milan – Anche il Real Madrid ora punta Vlahovic

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Dusan Vlahovic, bomber serbo della Fiorentina, piace a Florentino Pérez, Presidente dei 'Blancos'

Il Milan, come obiettivo prioritario per rinforzare l'attacco nel prossimo calciomercato estivo, ha Dusan Vlahovic, classe 2000, bomber serbo della Fiorentina. In questa stagione l'ex Partizan è esploso definitivamente, con 21 gol e 2 assist in 38 gare tra Serie A e Coppa Italia.