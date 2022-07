Calciomercato Milan – Anche il Napoli segue Hincapié: le ultime

Il Napoli è a caccia di un nuovo difensore centrale visto che Kalidou Koulibaly potrebbe partire: piace Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Come noto, sul difensore senegalese c'è la Juventus, che ha incontrato l'entourage e fatto un'importante offerta da 30 milioni di euro a De Laurentiis. Sia il calciatore che il Napoli, tuttavia, non sarebbero particolarmente scaldati all'idea di un trasferimento alla Juve. Koulibaly, in tempi non sospetti, ha dichiarato che non avrebbe mai vestito la maglia della Vecchia Signora. E De Laurentiis, dal canto suo, difficilmente cede i suoi calciatori migliori alle rivali italiane, caso Higuain a parte.