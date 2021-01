Calciomercato Milan – Anche il Liverpool su Loic Bade del Lens

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal sito francese ‘Le10sport’, anche il Liverpool oltre al Milan è interessato al difensore del Lens Loic Bade. L’interesse rossonero è stato raccontato questa mattina da un altro sito francese, Telefoot La Chaine, con il club meneghino che starebbe seguendo questa pista qualora non riuscisse a chiudere per Mohamed Simakan dello Strasburgo. Tuttavia, in questo caso ci sarebbe la concorrenza del club inglese che evidentemente cerca un rinforzo in difesa a gennaio, visto che nelle ultime ore è stato anche riportato di un interesse per Mateo Musacchio, in uscita proprio dal Milan.

