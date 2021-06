Calciomercato Milan – Anche i rossoneri tentano Damsgaard | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Damsgaard, calciatore della Sampdoria. Il danese è tentato

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sull'interesse del Milan per Mikkel Damsgaard . Un talento, classe 2000, scoperto dalla Sampdoria di Ferrero. Cresciuto con Claudio Ranieri , l'esterno offensivo sta facendo benissimo anche all'Europeo con la Danimarca. Damsgaard può essere utilizzato su entrambe le fasce, e dunque potrebbe essere l'uomo giusto per Stefano Pioli per rafforzare il suo 4-2-3-1.

Arrivare al calciatore, però, non sarà facile. Su Damsgaard non c'è solo il Milan, ma anche diverse squadre inglesi, il Barcellona e anche l'Inter. Maldini e Massara potrebbero tentare l'affondo solo nel caso in cui Rafael Leao dovesse essere ceduto. Ferrero in ogni caso non lo lascerà partire per meno di 30 milioni di euro. Di sicuro Damsgaard rientra perfettamente nella filosofia aziendale di Elliott: giovane, forte e già con una discreta esperienza. Vedremo se il Milan deciderà di accelerare nelle prossime settimane. Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.