Calciomercato Milan – Anche Fiorentina e Borussia Dortmund su Ricci

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ricordate Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista dell’Empoli di Fabrizio Corsi che, nell’ultimo periodo, era entrato nel mirino anche del Milan e del Napoli?

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, al momento, è la Fiorentina la squadra più avanti nei negoziati per assicurarsi il giovane Ricci, valutato dall’Empoli almeno 15 milioni di euro.

I viola, con l’Empoli, hanno in piedi anche altre situazioni (come quella relativa al centrocampista polacco Szymon Zurkowski) che, di fatto, potrebbero far pendere definitivamente il piatto della bilancia dalla parte dei viola nella corsa al calciatore.

Tutti i club italiani interessati a Ricci, però, dovranno fare attenzione alle insidie dall’estero. Per la ‘rosea‘, infatti, il gioiello del vivaio toscano piacerebbe, molto, a Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, club che, notoriamente, dà molto spazio ai giovani di talento.

Il futuro di Ricci, quindi, sembra tracciato: Italia (con la Fiorentina avanti a tutte) o Germania, con il BVB pronto a mettere a segno l'ennesimo colpo sul mercato degli Under 21.