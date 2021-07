Calciomercato Milan – Anche Brahim Diaz in sede per la firma

Dopo Fodé Ballo-Touré, anche Brahim Diaz è arrivato in sede per la firma del contratto che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni

Dopo Fodé Ballo-Touré, anche Brahim Diaz è arrivato in sede per la firma del contratto che lo legherà al Milan per le prossime due stagioni. Come noto, lo spagnolo non sosterrà le visite mediche, in quanto già effettuate con il Real Madrid qualche settimana fa. Brahim Diaz arriva in prestito biennale dal Real Madrid, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni e contro-riscatto a 27 in favore dei Blancos.