Calciomercato Milan – Ancelotti: “Asensio? Ecco come stanno le cose”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato del futuro di Marco Asensio

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e ex tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1. Ancelotti ha parlato anche di Marco Asensio, uno degli obiettivi di calciomercato del Milan: ""Ha una qualità straordinaria. In questi ultimi anni ha sofferto un infortunio al ginocchio, ha avuto un recupero abbastanza lento. Non so cosa accadrà sul futuro, sta parlando con la società per il rinnovo di contratto“. Asensio, ricordiamo, ha un contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2023. Intanto si punta a un centrocampista.