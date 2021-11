Calciomercato Milan – Alvarez, il River Plate vuole il rinnovo

Le ultime sul calciomercato del Milan: il River Plate pensa al rinnovo di Julian Alvarez, seguito dal club rossonero

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan sembra essere Julian Alvarez, talento classe 2000. L'attaccante ha un contratto in scadenza nel 2022 e questo ovviamente attira l'interesse di tanti club, tra cui quello rossonero e la Juventus. Secondo quanto riferisce Tyc Sports, il River Plate vuole provare a fargli firmare il rinnovo, in modo da avere maggiore potere contrattuale in caso di cessione. L'attuale clausola rescissoria è di 20 milioni di euro. Vedremo cosa succederà, ma in casa River c'è ottimismo per la firma. Intanto il Milan ha individuato il bomber del futuro e punta su di lui >>>