Calciomercato Milan – Altro colpo dal Lille? Interessa Timothy Weah

Il Milan andrà a caccia di un attaccante nella prossima sessione di calciomercato e un possibile nome è quello di Timothy Weah del Lille

In ottica calciomercato sono sempre moltissimi i nomi accostati al Milan , soprattutto se i discorsi riguardano il reparto offensivo.

Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, i rossoneri starebbero seguendo un giovane attaccante del Lille , squadra ormai "amica" dopo le ottime operazioni che hanno portato Rafael Leao e Mike Maignan in maglia diavolo.

Attenzione, però, perché i rossoneri non sono gli unici interessati: anche Siviglia e Inter Miami. sono pronte a sfidarsi per accaparrarsi il gioiellino. I tifosi del Diavolo ci credono, perché riportare a 'San Siro' un Weah farebbe fare un tuffo nella storia. Ecco le Top News di oggi sul Milan: intervista esclusiva a Luciano Moggi, sondaggio per Zaniolo