Calciomercato Milan – Altra panchina per Vlasic: fuori col Lokomotiv Mosca

Carmelo Barillà

Altra esclusione eccellente per Nikola Vlasic. Il centrocampista del CSKA Mosca è partito dall panchina nel derby contro il Lokomotiv in campionato, per poi entrare al minuto 68. Il croato è un obiettivo di calciomercato del Milan. Su di lui, però, è fortissimo l'interesse dello Zenit San Pietroburgo. La squadra dei 'Mesjki' sarebbe pronta a chiudere la trattativa a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Il Milan, comunque, continua a sperare nella volontà del calciatore, che preferirebbe sbarcare in Italia piuttosto che rimanere in Russia. Ecco le notizie più importanti di oggi sul mercato del Milan.