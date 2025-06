Calciomercato Milan, Allegri trattiene anche Saelemaekers: che ruolo avrà?

Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, "Entrambi hanno avuto la stessa investitura: Massimiliano Allegri non vuole che partano". Il giornale fa qui riferimento a due esterni rossoneri, Saelemaekers e Leao. Il primo di ritorno da un anno alla Roma, dove ha saputo portare ottime prestazioni e dove è sicuramente cresciuto. Il secondo è ancora soggetto a voci incessanti di mercato, ma la volontà del tecnico livornese è quella di farlo rimanere al Milan, per averlo a disposizione la prossima stagione. E questo vale anche per Saelemaekers.

A meno di sviluppi strani last minute o clamorose sorprese, Saelemaekers così, come Rafael Leao, non dovrebbe partire per altre destinazioni al di fuori di Milanello. Continua così sempre il Corriere dello Sport: "Saelemaekers tornerà al Milan con tanta voglia di rigiocarsi le sue carte: buon prestito al Bologna, ottimo campionato alla Roma nella stagione appena conclusa. In rossonero si rivedrà un giocatore più forte, più completo, certamente utilissimo". Sicuramente non si può trascurare l'esperienza che ha maturato nei due club.