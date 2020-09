Calciomercato Milan – All. Celtic: “Ajer? Ecco le nostre intenzioni”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Neil Lennon, allenatore del Celtic, ha parlato del futuro di Kristoffer Ajer, uno degli obiettivi del Milan per la difesa. Questo il suo pensiero alla vigilia del match degli scozzesi in Europa League: “Ajer? E’ concentrato, domani giocherà, sta pensando alla partita. Non ci sono state offerte concrete, non vogliamo venderlo. Sta bene mentalmente, ci ho parlato ieri. Lo supporto, queste situazioni possono causare molte distrazioni”.

