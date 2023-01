Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Piace Akhomach del Barcellona”

Da diverso tempo a questa parte il Milan ha dimostrato di essere molto attento alla crescita dei giovani, come dimostra l'età media della squadra allenata da Stefano Pioli . Ma anche il fatto di aver acquisito diversi talenti promettenti da far crescere nella formazione Primavera. Maldini e Massara potrebbero continuare su questo piano, e oltre a calciatori come Zaniolo , potrebbero essere alla ricerca di giovani talenti.

Milan, occhi su Ilias Akhomach del Barcellona

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, il Diavolo sarebbe interessato ad Ilias Akhomach, giovane gioiello del Barcellona. Il classe 2004 ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e i blaugrana avrebbero già tentato più di una volta di convincerlo a rinnovare, ma senza successo. Il club rossonero, intanto, continua a monitorarlo. Il Milan potrebbe essere molto interessato in caso in cui non arrivasse il rinnovo con gli spagnoli. Calciomercato Milan – Nuovo nome: spunta Saint-Maximin >>>