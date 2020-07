Calciomercato Milan – Ajer, l’allenatore del Celtic: “Vogliamo che resti”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Fino a qualche settimana fa si scriveva che il Milan fosse in trattative avanzate per Kristoffer Ajer, calciatore di proprietà del Celtic. Ora sono emerse nuove indiscrezioni, nello specifico delle dichiarazioni dell’allenatore degli scozzesi, Neil Lennon,:

“Non c’è assolutamente nulla, nulla. Ha ancora due anni di contratto con noi, vogliamo che resti e il club lo vuole qui”. Questo è quanto riportano i colleghi inglesi del ‘dailyrecord.co.uk’. A questo punto il Milan virerà su altri obiettivi per rinforzare la zona centrale della difesa.

Kristoffer Vassbakk Ajer, classe 1998, nato a Rælingen in Norvegia. Lo scorso 17 aprile ha compiuto 22 anni, dal 2017 gioca con il Celtic. Attualmente ha un contratto in scadenza nel giugno 2022. In questa stagione ha collezionato 49 presenze, 4 gol e 2 assist. Numeri parecchio rilevanti visto che parliamo di un difensore centrale. Può comunque adattarsi sia da mediano davanti la difesa che come terzino destro, ruoli che in emergenza ha ricoperto nel corso della sua giovane carriera. Ma per Ajer non dovrebbe esserci il Milan nel suo futuro.

