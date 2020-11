Calciomercato Milan – Agguerrita concorrenza per Milenkovic | News

Calciomercato Milan: piace Milenkovic, ma quanta concorrenza …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo della Fiorentina, resta sempre un obiettivo di mercato del Milan per gennaio. L’ex Partizan, infatti, andrà in scadenza di contratto con i viola il 30 giugno 2022 e, almeno per ora, non prende in considerazione le proposte di rinnovo da parte del club gigliato.

Ecco perché già a metà stagione Milenkovic può lasciare la Toscana. Diventerà un calciatore del Milan nel calciomercato invernale? Non è detto. Per quanto, infatti, il Diavolo abbia avviato i contatti con Fali Ramadani, agente del numero 4 viola, già da mesi, la concorrenza per aggiudicarsi il suo cartellino è molto folta.

Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com' oltre al Milan ci sarebbero anche Inter ed Atlético Madrid su Milenkovic.