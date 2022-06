Calciomercato Milan – L’agente di Zaniolo: “Sarebbe bellissimo, ma…”

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha rilasciato importanti dichiarazioni sull'interesse del Milan verso il suo assistito

Carmelo Barillà

Nicolò Zaniolo e il Milan. Un binomio che prende sempre più corpo in ottica calciomercato. I rossoneri hanno come priorità un esterno d'attacco a destra e il profilo del calciatore della Roma sarebbe l'ideale per il progetto di RedBird. La nuova proprietà, infatti, vorrebbe proseguire lungo il solco tracciato da Elliott: squadra giovane, giocatori funzionali.

C'è chi, come 'La Gazzetta dello Sport', ha già parlato di offerta presentata dal Milan alla Roma per Zaniolo: 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers. Proposta, stando alla 'rosea', rispedita al mittente. Al momento Saelemaekers non rientra nei piani di José Mourinho e la soluzione cash è ritenuta comunque troppo bassa.

Nonostante questo, Zaniolo interessa al Milan, che però non ha ancora mosso alcun passo ufficiale. La conferma arriva direttamente da Claudio Vigorelli, agente del classe '99 della Roma. Raggiunto dai colleghi di 'Sportitalia', il procuratore ha così risposto alla domanda sul possibile interesse da parte del Milan per il suo assistito: "Sarebbe una bellissima notizia, ma io finora non ne so nulla".

Nessuna proposta ufficiale, dunque. Il Milan, chiuso il passaggio di proprietà, potrebbe cominciare a muovere i primi passi nelle prossime settimane e chissà che RedBird non si presenti con il colpo Zaniolo.