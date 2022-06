Calciomercato Milan – L’agente di Sesko in visita in sede: i dettagli

Elvis Basanovic , agente della Pro Transfer Agency che tra i propri assistiti annovera Benjamin Sesko , ha visitato oggi Casa Milan . Il tutto è documentato da una foto con Paolo Maldini pubblicata su Instagram e da un video. Sebbene il direttore dell'area tecnica non abbia ancora rinnovato ufficialmente il proprio contratto, il lavoro di Maldini non si ferma. Chissà se la visita di Basanovic sia stata di semplice cortesia o se si sia parlato di qualche calciatore in particolare.

Il principale indiziato, come detto, è Benjamin Sesko, centravanti classe 2003 del Salisburgo. Lo sloveno, infatti, è un attaccante promettente, che nonostante la giovane età ha mostrato già ottimi colpi. Undici reti nell'ultima stagione con il Salisburgo (5 in campionato, 5 in Coppa d'Austria e 1 in Champions League), addirittura 21 in seconda divisione con il Liefering in quella prima. Sesko, inoltre, ha già esordito con la nazionale della Slovenia, segnando due gol (uno in Nations League e uno nelle qualificazioni ai Mondiali). Un profilo sicuramente interessante, che il Milan potrebbe affiancare ai più esperti Giroud, Ibrahimovic ed Origi nella prossima stagione per poi puntarci in futuro. Staremo a vedere. Difesa e attacco, il Milan guarda al futuro: le ultime news di calciomercato >>>