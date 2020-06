Calciomercato Milan – Ag. Gaich: “Futuro in Italia e clausola, ecco la verità”

CALCIOMERCATO MILAN – Adolfo Gaich è stato uno dei giocatori più accostati al Milan nel corso dello scorso anno. Si tratta di un classe 1999, ha compiuto 21 anni lo scorso 26 febbraio. Nato a Cordoba, in Argentina. Attualmente gioca nel San Lorenzo, con il quale ha un contratto fino al giugno 2021. È un centravanti di ruolo. Alto 190 cm, piede preferito: destro.

Il suo agente, Pablo Caro, ha parlato ai microfoni di calciomercato.it della possibilità di un trasferimento in Serie A: “Gli piacerebbe trasferirsi in Italia, ma è nel mirino di molti club. Clausola rescissoria? 15 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro, ndr), però potrebbe essere acquistato per meno”.

E a proposito di calciomercato, facciamo un breve resoconto delle ultime indiscrezioni riguardanti il nostro Milan >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓