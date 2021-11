Calciomercato Milan – Ag.Kramaric: “Lo vedrei bene in Italia”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Vincenzo Cavaliere, agente di Andrej Kramaric, ha parlato del futuro del suo assistito

I più attenti ricorderanno che Andrej Kramaric è stato accostato al Milan in diverse occasioni. A parlare del futuro del giocatore ci ha pensato Vincenzo Cavaliere, agente del croato, in un'intervista a L'Interista. Ecco cosa ha detto: "Per il momento è concentrato alla qualificazione ai mondiali con la Nazionale ed a ripetere la straordinaria stagione dell’anno scorsa conclusasi con 25 gol e 6 assist su 34 partite giocate con l’Hoffenheim. Se qualche squadra dovesse bussare a gennaio? Andrej e’ molto felice all’Hoffenheim. Chiaramente, quando arrivano offerte importanti per i giocatori importanti, si valutano sempre…. Accostato all'Inter? L’Inter è uno dei migliori Club al mondo, vedrei bene Andrej in Italia, farebbe senza dubbio la differenza in qualsiasi club". Milan, colpo di mercato in casa Inter per l'estate? Le ultime >>>