Calciomercato Milan – Ag. Dragowski: “Spero possa giocare nelle coppe”

CALCIOMERCATO MILAN – Mariusz Kulesza, procuratore di Bartlomiej Dragowski, estremo difensore della Fiorentina seguito anche dal Milan in caso di cessione di Gianluigi Donnarumma, ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco le dichiarazioni dell’agente Mariusz Kulesza a Firenzeviola.it.

"Dragowski? Ancora è presto per parlare del suo futuro, deve pensare solo a finire la stagione nel migliore dei modi. Io personalmente spero che arrivi a giocare in Nazionale e in Champions League o Europa League in futuro. Ha tutte le qualità per riuscirci".