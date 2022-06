Calciomercato Milan – Ecco Adli: “Voglio dimenticare il Bordeaux”

Acquistato dal Milan durante il estivo 2021 , ma lasciato in prestito una stagione al Bordeaux , il giovane Yacine Adli sarà uno dei nuovi giocatori del Diavolo che, lunedì 4 luglio , si presenterà al raduno di Milanello per iniziare la nuova stagione agli ordini del tecnico rossonero Stefano Pioli .

Adli lascia per la prima volta la Francia portandosi dietro un carico di belle speranze. Non vede l'ora di indossare la maglia del Milan: ha dovuto aspettare un anno per poterlo fare, vista la decisione del club di farlo maturare ulteriormente nella fila dei 'Girondins'.

Il ragazzo ha confermato di avere buoni numeri, ma la stagione del Bordeaux è stata a dir poco disgraziata: ultimo posto in Ligue 1, con retrocessione in Ligue 2 e poi, come se non bastasse, seconda retrocessione d'ufficio in National 1, la terza serie transalpina, a causa di problemi finanziari.