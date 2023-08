Calciomercato Milan – Adli, futuro incerto: e se restasse rossonero?

Calciomercato -Adli e l'amore per il Milan: probabile permanenza

Si era parlato di diverse trattative che avrebbero portato via dall'Italia il franco-algerino classe '00. Invece no, ci sarebbe stato un cambio di programma per quanto riguarda il giocatore ex Bordeaux che sembrava avere già un piede in aeroporto. C'è stato un leggero cambio di programma in quanto, come scrive Tuttosport, potrebbe ancora tornare utile al tecnico Stefano Pioli. Alla squadra serve infatti un nuovo centrocampista e Adli potrebbe ancora fare comodo.