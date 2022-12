Calciomercato Milan – Il futuro di Adli resta in bilico

Il Milan potrebbe essere alla continua ricerca di nuovi calciatori da inserire nelle prossime sessioni di calciomercato . I radar di Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre accesi. Occhio però, anche alle situazioni già in casa. Una di queste potrebbe riguardare Yacine Adli . Il centrocampista non si è ambientato bene e potrebbe anche cambiare aria a gennaio.

Calciomercato Milan, il destino di Adli nelle sue mani

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Yacine Adli avrebbe il pieno controllo del suo futuro. Come si legge, infatti, Paolo Maldini e Frederic Massara, avrebbero dato il via libera al centrocampista francese, che ora dovrà decidere il dà farsi. Fondamentale potrebbe essere il ritiro a Dubai, dove Adli potrebbe capire veramente la sua importanza e magari trovare più spazio in rossonero. Altrimenti resta sempre possibile una sua partenza in prestito nella sessione invernale di calciomercato. Calciomercato Milan – Occhio al rinnovo di Leao: una big sullo sfondo